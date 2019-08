Gabigol, attaccante del Flamengo, ha parlato del possibile arrivo a Rio dello svincolato Mario Balotelli: "Parliamo praticamente ogni giorno. Di tutto, non solo di calcio - ha detto - Spero vivamente che possa arrivare. Lui lo desidera molto e io faccio il tifo per lui. Spero davvero che riesca ad essere uno di noi. Ci darebbe una grossa mano. Sarebbe spettacolare, incredibile. Il Flamengo cerca sempre di portare giocatori di altri paesi per la grandezza e la fama che ha. Gente come Filipe Luis e Rafinha vogliono venire a giocare qui, anche se hanno giocato e vinto tanto in Europa. Credo che sarebbe davvero spettacolare, spero davvero che arrivi".