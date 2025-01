Paulo Fonseca al Lione: accordo raggiunto. Nelle prossime ore l'ex tecnico del Milan è atteso nella città francese per formalizzare l'intesa e ripartire dopo l'esonero di fine dicembre mentre guidava i rossoneri. Il 51enne potrebbe anche essere in panchina giovedì in occasione del match di Europa League tra il Lione e il Ludogorets. Lo rivela Rmc Sport.