Florentino ha chiesto a CR7 di tornare già nel 2019. Il Real ora può provarci davvero

DALLA SPAGNA

Secondo quanto riferisce "As", il presidente del Madrid aveva parlato a Ronaldo di un possibile ritorno quasi due anni fa

In Spagna la possibilità di tornare a vedere di nuovo Cristiano Ronaldo nella Liga sta scatenando i giornali sportivi. E non solo. Secondo quanto riporta "As", il primo abboccamento tra Florentino Perez e CR7 è datato 29 luglio 2019, quando i due si sono rivisti per la prima volta dopo la partenza del campione portoghese per Torino. In quell'occasione il presidente del Real ha chiesto a Ronaldo di tornare a Madrid ricevendo un "ya no" (non più) come risposta.

Inutile dire come la situazione, al momento, sia molto diversa rispetto a un anno e mezzo fa. Allora Ronaldo si era trasferito da poco e, nonostante la delusione per l'uscita prematura dalla Champions, poteva sperare di trascinare la Juventus verso quella ossessione che dura da 25 anni. Adesso le cose sono diverse. Dopo tre stagioni in bianco in Europa, la dirigenza bianconera si è resa conto di quanto sia complicato gestire economicamente un giocatore come il portoghese. Ronaldo, insomma, non è più un intoccabile.

La possibilità di un ritorno a Madrid, da parte di certi giornali spagnoli, è più che concreta. Si va dalla certezza di un colloquio tra Jorge Mendes e la dirigenza merengue, al piano di Florentino di tesserare CR7 per un anno prima di dare l'assalto ai due veri obbiettivi per il futuro dell'attacco: Mbappé o Haaland, che arriverebbero nell'estate del 2022. Tutte ipotesi suggestive che partono dal presupposto, che sembra ormai assodato, di un addio prematuro di Cristiano alla Juventus già dalla fine di questa stagione.