Flamengo-Bayern, Comolli in tribuna per Wesley: "Danilo mi ha parlato molto dell'Italia"

"Il mio sogno è giocare in Europa almeno una volta nella mia carriera - ha confessato lo stesso Wesley - Ora mi trovo bene in Brasile e sono concentrato su questa splendida avventura al Mondiale per Club, ma i miei compagni del Flamengo tra cui Jorginho, Danilo e Alex Sandro (gli ultimi due ex Juve...) mi hanno parlato molto dell'Italia e mi hanno detto che trasferirmi in Serie A sarebbe una grande esperienza per me e un passo molto importante per la mia crescita. So dell'interesse della Roma e della Juventus, ma non è ancora il momento di pensare al futuro".