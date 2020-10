Fiorentina, Iachini in bilico e voci di una cena con Sarri

Una cena matredì sera per programmare il futuro. Maurizio Sarri e la Fiorentina si sarebbero seduti al tavolo questa settimana, ma la società viola ha smetito seccamente tutto. Sta di fatto, però, che il tecnico, che è ancora legato contrattualmente alla Juventus, è attratto dalla prospettiva di tornare ad allenare in Serie A. Beppe Iachini è in bilico e la non esaltante prestazione contro lo Spezia ha aggravato al situazione. Al momento Commisso ha confermato la fiducia al tecnico, ma la gara di domenica alle 18 contro l'Udinese potrebbe minare le fondamenta dell'attuale progetto tecnico dei viola. Così, per invertire la marcia ecco Sarri che, forte di un anno in bianconero e a un passo dal risolvere il contratto, è pronto a dare tutto.

lapresse