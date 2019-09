Nonostante la Fiorentina sia ultima in classifica, il ds viola Daniele Pradé difende Vincenzo Montella. “Dopo una prestazione del genere non si può dire niente all’allenatore. Ha fatto quello che doveva fare. Per fortuna si gioca subito, così possiamo non pensarci. Abbiamo dimostrato di giocare alla pari contro delle big, abbiamo sbagliato la partita di Genova. Purtroppo in questo momento non ci gira bene”, ha detto dopo il pari con l'Atalanta.