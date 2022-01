Fiorentina, Pradè alla Juve: "Servono oltre 70 milioni cash per Vlahovic, no a contropartite"

FIORENTINA

Il ds della Viola: "Gli agenti devono dirci le loro intenzioni"

C'è il prezzo di Dusan Vlahovic e per la Juventus l'affare si complica. Daniele Pradè ha aperto ai bianconeri ("Pronti a parlare con tutti"), ma poi ha fissato le condizioni: "La valutazione è di oltre 70 milioni, il nostro Presidente (Commisso, ndr) ci ha imposto di non accettare in cambio né contropartite tecniche né pagamenti dilazionati". Condizioni imposte dal ds della Fiorentina che spaventano dalle parti della Continassa: la strategia bianconera era quella di offrire 35 milioni di euro più il cartellino di Kulusevski.

Il dirigente viola, a Sportitalia, è stato abbastanza chiaro e ha anche mandato una sorta di ultimatum al bomber e al suo entourage: "Abbiamo ricevuto delle offerte importanti per lui. Offerte che erano molto sostanziose ma non abbiamo mai avuto un riscontro da parte dei suoi agenti. Da parte nostra c'è sempre stata grande trasparenza".

L'attaccante vorrebbe la Juventus: "Le nostre porte sono aperte a tutto. Non lascio spazio ad altre interpretazioni. Anche alla Juventus? Siamo aperti a tutto. Ma gli agenti devono dirci le loro intenzioni. Mi ricollego alle dichiarazioni di Barone ieri: tutte le nostre porte sono aperte. Dico questo perché vogliamo capire quello che vuole lui e quello che vogliono gli agenti. Siamo aperti anche a rimetterci seduti per il rinnovo. Abbiamo offerte per poterlo cedere in modo forte. Dico questo perché una società che fattura 75 milioni di euro l'anno e che ha un asset che vale, non può permettersi perderlo a parametro zero. Dobbiamo capire bene cosa vuole lui".