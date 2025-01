Luiz Henrique è il grande sogno del mercato di gennaio della Fiorentina. Arrivare all'attaccante 24enne brasiliano però non è impresa semplice. Per il cartellino del Pallone d'oro sudamericano 2024 il Botafogo chiede infatti almeno 30 milioni di euro e la Viola non sembra intenzionata a ritoccare al rialzo la sua offerta di venti milioni per il cartellino del giocatore.