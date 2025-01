Kayode lascia la Fiorentina. Il club viola ha raggiunto l'intesa con il Brentford per un prestito oneroso con diritto di riscatto. "Ringrazio tutti per quello che mi avete donato. Dalla Primavera, alla prima squadra. Sono cresciuto insieme a voi e se faccio questo passo è solo grazie a voi. Sarete sempre nel mio cuore. Mi dispiace per quello che è successo. Grazie", ha detto a firenzeviola.it.