FIORENTINA, COLPANI PARLA DEL TRASFERIMENTO: "A PALLADINO HO DATO CARTA BIANCA"

In estate Andrea Colpani ha deciso di seguire il suo allenatore Raffaele Palladino alla Fiorentina. Un trasferimento frutto del rapporto fra i due come raccontati dal calciatore viola in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Quando ha saputo di venire a Firenze, mi ha chiesto se mi facesse piacere... Gli ho detto “mister , ha carta bianca”. Non smetterò mai di ringraziarlo - sottolinea Colpani -. Monza è casa tuttora. Ho abitato lì. Quattro anni stupendi. Ma era giusto fare il salto in più, trovare uno stimolo diverso, poter giocare le coppe. E’ il passo giusto".