Radamel Falcao ha segnato contro la Samp quello che probabilmente è stato il suo ultimo gol con la maglia del Monaco: "Spero che si possa risolvere la situazione per il club, ma per me soprattutto - ha detto dopo la partita di sabato sera -. Sono riconoscente ma comprendo che ci sono delle politiche e può succedere che si cerchi delle altre opzioni. Sono obbligato a cercare delle altre opzioni per me, il calcio e la vita sono cosi. Ho un anno di contratto e il club non mi ha proposto di continuare quindi devo pensare al mio futuro e alla mia famiglia. Sto valutando le offerte che ho".