Cristiano Ronaldo avrebbe potuto non approdare alla Juventus nel 2018. A rivelarlo è Patrick Evra che, in un'intervista rilasciata al podcast ‘Rothen s’enflamme sur RMC’, ha svelato un retroscena di mercato: "Sì, Cristiano aveva diverse opzioni sul tavolo: Chelsea, Juventus, Psg, Arsenal… – ha svelato l’ex terzino bianconero –. Disse che all’Arsenal non ci sarebbe mai andato mentre era molto interessato al progetto parigino"-