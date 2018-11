EVERTON, DUBBI SU ONYEKURU

29/10/2018

Secondo quanto riporta il Daily Mirror, l'Everton starebbe valutando se investire sul ritorno dell'attaccante Henry Onyekuru, attualmente in prestito al Galatasaray. Il 21enne sarebbe finito nel mirino del Paris Saint Germain e se i Toffees dovessero scegliere di non riportarlo alla base, lo perderebbero a parametro zero, visto che il contratto è in scadenza a giugno.