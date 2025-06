Dopo due anni passati al Fenerbache, Edin Dzeko potrebbe tornare in Italia. Infatti, l'attaccante bosniaco di recente ha deciso di lasciare il club turco e il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia. Infatti, sia Bologna che Como sembrano essere interessate all'ex centravanti di Inter e Roma, con il club rossoblù che sembra essere pronto a muovere concretamente dei passi in avanti per cercare di portarlo alla coorte di Vincenzo Italiano.