Dzeko a un passo dal Fenerbahçe: l'agente in Turchia per chiudere l'accordo

Alessandro Lucci è a Istanbul per parlare con il Fenerbahce per il trasferimento di Edin Dzeko al club turco. L'agente del bosniaco, già nelle prossime ore, dovrebbe chiudere l'accordo limando tutti i dettagli già emersi nel corso di discorsi già avviati tra le parti. Il Fenerbahce ha proposto un biennale da almeno 5 milioni più bonus a stagione e Dzeko vede comunque di buon occhio l'esperienza nel calcio turco, in una delle squadre più titolate del Paese.