Dybala, anche il Napoli si iscrive alla corsa: AdL sfida Inter e Milan

DESIDERATO

I nerazzurri restano in vantaggio per l'argentino, ma devono prima sfoltire l'attacco. Così, dopo i rossoneri, anche gli azzurri hanno sondato il terreno con Antun. E Maradona Jr. lo chiama: "Saresti un re"

La fila si è allungata, e ci mancherebbe pure: è un po' come se in un museo un po' sgangherato decidessero di esporre un Picasso. Puoi anche far finta che non ti piaccia, ma un'occhiata, alla fine, la vai a dare. E allora dopo Inter e Milan, anche il Napoli ha deciso di iscriversi alla corsa più pazza dell'estate, quella per lo svincolato di lusso Paulo Dybala. L'uomo dei sogni, il primo passo sulla Luna di un calcio, il nostro, che di lunare ha ormai solo i conti. Fatto sta che, maltrattato dalla Juve nonostante le lacrime d'ordinanza nel giorno dell'addio e "rimandato" da Marotta, il buon Paulo se la sta godendo a Miami in attesa della telefonata giusta. Mentre Antun, pagato per questo, raccoglie le manifestazioni di interesse che, almeno in Italia, si moltiplicano alla velocità di una pandemia. Dall'Inter al Milan, dal Milan al Napoli, e via così, passando perfino per il Monza di Silvio Berlusconi. © ipp

Tutti interessati, ma anche tutti con la necessità di far passare un diamante per la cruna dell'ago di conti che devono stare in piedi. Così, se alla fine il rinnovo con la Juve è saltato (anche) per le pretese della Joya alla voce ingaggio, sullo stesso tema "dibatte" l'Inter, prima promessa sposa, e un gradino più in basso provano a dire la loro Maldini e De Laurentiis. Insomma, Picasso lo si va a guardare, ma non è detto che lo si possa anche comprare. E così vale per Paulo.

Certamente mentre la fila si allunga, in parte, lentamente, un po' si sfilaccia anche. Detta della priorità data ai nerazzurri, il tempo ha il suo peso e non necessariamente combacerà con quello che Dybala si è imposto per trovare la giusta destinazione. In altre parole: Marotta deve liberarsi di Sanchez e del relativo ingaggio e di uno tra Dzeko e Correa (il secondo controvoglia) e deve farlo in fretta. Altrimenti anche un amore promesso può diventare una bugia e finire per non sbocciare mai. Il Milan, dal canto suo, resta sullo sfondo. Ha parlato con Antun, ha chiesto il prezzo della mercanzia e fatto sapere che, nel caso, è disponibile a parlarne quando il costo si sarà leggermente ridotto. Lo stesso, più o meno, che ha fatto De Laurentiis, uno che in quanto a ingaggi non è esattamente il più generoso e flessibile della Serie A.

Inter, Milan e Napoli. Non a caso le tre regine dello scorso campionato e, a occhio e croce, pure del prossimo. Unite da un medesimo obiettivo e da un tremendo destino: convincere Dybala che per ripartire val bene un sacrificio economico.

MARADONA JR. CHIAMA LA JOYA: "A NAPOLI SARESTI AMATO COME UN RE"

Il nome di Paulo Dybala viene accostato al Napoli e Diego Armando Maradona Jr scrive subito all'argentino ex Juventus per convincerlo ad accettare l'azzurro: "Vieni al Napoli, Paulo. Ti ameranno come fossi un re" le parole del figlio del Pibe, che ha poi condiviso il messaggio sui social ("Io, nel dubbio, gli ho scritto").