Pisa scatenato in questa stagione che segna il ritorno in Serie A. La squadra allenata da Gilardino ha messo gli occhi su Zerbin, esterno del Napoli l'anno scorso in forza al Venezia e la trattativa sarebbe ai dettagli. Poi, altro obbiettivo di peso è Giovanni Simone, sempre del Napoli, che tornerebbe nella città dove ha giocato il padre Diego.