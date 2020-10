Dopo Bakayoko stop agli arrivi. Milik resta, Llorente da piazzare

Ultimo giorno di calciomercato non particolarmente attivo per il Napoli Oggi Bakayoko effettua le visite mediche. L'ex Milan arriva in prestito dal Chelsea e sarà l'ultimo colpo. Il d.s. Giuntoli nelle prossime ore cercherà di sfoltire la rosa. Milik alla fine resterà, anche se quasi da separato in casa. L'ipotesi Everton sembra molto complicata.

Dopo il prestito di Younes, sono molti i giocatori di cui la dirigenza vorrebbe privarsi.