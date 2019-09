Il futuro di Mattia Destro si deciderà nei prossimi tre mesi, quelli che ci separano dal mercato invernale, L'attaccante, in scadenza di contratto a giugno, non ha ancora avuto contatti con il Bologna per un possibile rinnovo. Anche se la volontà del giocatore sarebbe di continuare la sua avventura nel club felsineo, Destro dovrà convincere la dirigenza che vale la pena puntare ancora su di lui,