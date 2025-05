De Laurentiis, addio a Conte: "Gli auguro altri successi"

A conclusione della giornata di festa per il Napoli e Napoli tutta, il presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto ancora una volta ringraziare l'allenatore Antonio Conte: "Anche se a un certo punto si è trovato privato di una stella come Kvaratskhelia è riuscito attraverso tanti incidenti, tanti infortuni, a fare di necessità virtù cambiando tre o quattro moduli diversi dimostrando al mondo intero che i moduli non servono a niente - dice - Ma serve soltanto un grande esegeta di quello che è il calcio, lui (Conte ndr) ci ha portato fino in fondo e ci ha fatto vincere il secondo Scudetto in tre anni, quindi un applauso va a lui, grazie grazie grazie".