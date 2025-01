De Bruyne pronto a trasferirsi in Mls: c'è il San Diego FC

Kevin De Bruyne alla ricerca del sogno americano. Il 33enne centrocampista belga potrebbe dire addio al Manchester City a fine stagione, nove anni dopo l'inizio della sua storia con gli Skyblues. Secondo 'The Athletic', il nazionale belga (107 presenze, 30 gol) è sempre più vicino alla partenza per la Mls quest'estate. I media inglesi specificano inoltre che De Bruyne vorrebbe stabilirsi in California e potrebbe quindi proseguire la sua carriera al San Diego Fc, che quest'anno parteciperà alla sua prima stagione nella American League. Sotto contratto con il Manchester City fino a giugno 2025, Kevin De Bruyne è svincolato dal 1° gennaio.