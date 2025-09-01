Logo SportMediaset
Mercato

Damiani: "Vlahovic resterà alla Juve, Napoli re del mercato"

01 Set 2025 - 11:09

"Penso proprio che a questo punto Vlahovic rimarrà alla Juve. In queste prime partite le sue prestazioni sono state molto buone. Ha dimostrato di saper fare gol negli anni scorsi. Ha avuto magari qualche difficoltà all'inizio, ma se gli danno fiducia è sempre un giocatore da 20 gol a stagione". Così Oscar Damiani, ex giocatore di Napoli e Juventus e ora procuratore, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1. I bianconeri, intanto, si apprestano a ingaggiare anche Zeghrova: "Lo conosco poco, però sembra un giocatore molto interessante - spiega - I dirigenti della Juve ancora qualcosa faranno durante questo ultimo giorno di mercato. Ma la squadra è già a buon punto". Caso Lookman, offerta del Bayern? "Rummenigge e i dirigenti del Bayern sono sempre stati bravi. Lookman è un giocatore straordinario, ma l'Atalanta ha una proprietà molto forte. L'ultimo giorno di mercato è difficile trovare un sostituto, credo rimarrà a Bergamo", afferma ancora. In Serie A sono arrivati tanti campioni in età avanzata: da Modric a De Bruyne, passando per Matic, Vardy e Raul Albiol. "Non sono d'accordo francamente - commenta - Si pagano ingaggi molto alti per giocatori che hanno già dato molto. Hanno personalità però ultratrentenne non sono adatti al nostro campionato. Bisogna puntare sui giovani. Modric e De Bruyne sono due grandi campioni. Il croato però gioca lontano dalla porta, fa passaggi un po' scontati. Non è il Modric di qualche anno fa. De Bruyne invece è nel pieno delle sua forza fisica e tecnica. Il belga è stato il più grande acquisto del nostro campionato". Dunque è il Napoli il re del mercato? "Sono d'accordo - afferma - Ha un grande allenatore, una grande società, hanno lavorato bene. Facciano gli scongiuri a Napoli, io ci sono stato 4 anni. Secondo me è la squadra favorita".

