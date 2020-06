Dall'Inghilterra: Sarri e Jorginho non si parlano da un anno e lui non vuole lasciare Londra

Secondo "The Athletic" Sarri e Jorginho non si parlano da un anno, da quando l'attuale allenatore bianconero ha lasciato il Chelsea. Un modo per smentire il presunto corteggiamento portato avanti dal tecnico per convincere il centrocampista azzurro a trasferirsi a Torino. In più, sempre secondo il giornale inglese, Jorginho e sua moglie stanno benissimo a Londra e non hanno intenzione di spostarsi, aggiungendo poi che dopo aver sofferto l'ambientamento in Inghilterra, per le critiche dello scorso anno al "Sarriball" di cui il regista veniva visto come l'incarnazione sul campo, i rapporti con i tifosi blues sono idilliaci così come quelli con l'allenatore Frank Lampard.