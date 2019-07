DALLA TURCHIA: L'INTER SU JAILSON DEL FENERBAHCE

15/07/2019

Dopo gli arrivi di Barella e Sensi e con l'uscita annunciata di Nainggolan, l'Inter sarebbe alla ricerca di un nuovo centrocampista. Secondo quanto riportano oggi i media turchi, il club nerazzurro avrebbe messo gli occhi sul centrocampista brasiliano ex Gremio, ora al Fenerbahce, Jailson Marques Riqueira. Stando a quanto scrivo in turchia, l'Inter avrebbe già presentato una prima offerta da 8 milioni di euro ma il club turco ne chiederebbe 12. Per questo, emissari nerazzurri sarebbero pronti a volare in Turchia per iniziare la trattativa.