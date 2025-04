Dalla Spagna: Real Madrid vuole Xabi Alonso già al Mondiale per Club

Il Real Madrid sembra avere le idee chiare sul prossimo allenatore, visto l'addio ormai certo di Carlo Ancelotti a fine stagione. Secondo i media spagnoli, infatti, neanche la conquista di Liga e Coppa del Re potrebbe convincere Florentino Perez a rinnovare la fiducia nel tecnico italiano. Anche perchè i Blancos hanno già individuato in Xabi Alonso l'erede di Ancelotti per la panchina e hanno l'intenzione di chiudere l'accordo con l'ex regista in tempi piuttosto brevi. L'obiettivo infatti, secondo Marca, è quello di avere Xabi Alonso in panchina già a giugno per il Mondiale per Club negli Usa. Se non si dovesse riuscire a raggiungere una intesa, possibile che in America sulla panchina merengue ci sia un tecnico ad interim tra Santiago Solari e Raul.