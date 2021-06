Dalla Spagna: Real Madrid all'offensiva finale su Mbappé

L'OPERAZIONE

Secondo As l'attaccante del Psg vuole trasferirsi alla corte di Florentino Perez dopo l'europeo

Le ultime dichiarazioni rilasciate a France Football, secondo le quali ancora non ha preso una decisione definitiva sul suo futuro, rilanciano le quotazioni del trasferimento di Kylian Mbappé al Real Madrid, l'unica squadra europea davvero disposta a fare follie per averlo nella prossima stagione. Secondo quanto riferisce As, l'entourage del giocatore ha già parlato con la dirigenza del club di Florentino Perez.

Il Real sta aspettando che l'attaccante francese, alla fine dell'europeo, dica chiaramente al Psg di non voler restare. A quel punto i blancos possono solo attendere che il club parigino faccia la prima mossa per negoziare il trasferimento. Sempre secondo quanto riferisce il giornale spagnolo, gli emiri che gestiscono il Paris Sint Germain non vorrebbero lasciare partire il loro fuoriclasse prima che si giochino i mondiali in Qatar (novembre-dicembre 2022). Resta comunque complicato tenere in rosa un giocatore convinto di voler cambiare maglia. Ed è proprio questo l'appiglio a cui si aggrappa il Real per poter regalare ad Ancelotti uno dei migliori attaccanti europei.