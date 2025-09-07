Logo SportMediaset
Mercato

Dalla Spagna: Lewandowski saluterà il Barcellona a fine stagione

07 Set 2025 - 17:30

I colleghi di Sport sono sicuri: Robert Lewandowski non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo giugno con il Barcellona. Dopo quattro stagioni quindi, il polacco è destinato a salutare i blaugrana.

Mercato ora per ora
17:30
Dalla Spagna: Lewandowski saluterà il Barcellona a fine stagione
16:12
La Salernitana saluta Tongya: ufficiale il trasferimento in Turchia
15:41
Fiorentina-Mandragora, fumata bianca per il rinnovo
14:37
L'allenatore del Galatasaray: "Calha ha fatto dei sacrifici per venire da noi ma..."
13:13
Milan-Dinamo Zagabria, svelata la cifra per il riscatto di Bennacer