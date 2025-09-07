Dalla Spagna: Lewandowski saluterà il Barcellona a fine stagione
07 Set 2025 - 17:30
I colleghi di Sport sono sicuri: Robert Lewandowski non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo giugno con il Barcellona. Dopo quattro stagioni quindi, il polacco è destinato a salutare i blaugrana.
