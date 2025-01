Sono previsti nuovi contatti tra il Milan e il Lipsia per Okafor dopo l'impegno dei tedeschi contro il Werder Brema. Lo riferisce Sky Sport Deutschland, secondo cui l'affare non è saltato. I due club hanno raggiunto un accordo di massima per un prestito del centrocampista con diritto fissato attorno ai 24 milioni. La frenata sarebbe legata ai dubbi del Lipsia sulle condizioni difich del giocatore.