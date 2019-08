C'è una pista russa per Franck Ribery. Secondo 'L'Equipe', il 36enne attaccante francese si starebbe avvicinando in queste ore al Lokomotiv Mosca. Il giocatore, che ha chiuso la sua lunga esperienza al Bayern Monaco, negli scorsi giorni è stato accostato a club arabi e più recentemente al Psv Eindhoven. Ma secondo il quotidiano, discussioni concrete sono in corso da diversi giorni tra il suo entourage e il club moscovita. Allo stato attuale, non vi è alcun accordo tra le due parti ma i russi esprimono ottimismo.