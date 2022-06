Dall'Inghilterra: via alla trattativa Chelsea-Inter per Lukaku, chiusura in tempi brevi

IL RITORNO

Il Telegraph e il Times si sbilanciano sul ritorno a Milano dell'attaccante belga

La trattativa è ufficialmente partita: Inter e Chelsea hanno aperto il dialogo per il ritorno in nerazzurro di Lukaku. La conferma arriva anche dall'Inghilterra, con il Times e il The Telegraph che scrivono di un colloquio tra le due dirigenze avvenuto nella giornata di ieri e proseguito oggi in mattinata. In particolare, secondo The Telegraph la trattativa potrebbe già chiudersi entro il fine settimana o al più tardi all'inizio della prossima. Il nuovo proprietario del Chelsea Todd Boehly avrebbe infatti acconsentito al prestito - prendendo atto della ferma volontà di Big Rom di tornare a Milano - discutendone poi con Marotta in una conference call cui avrebbe presenziato anche il legale che rappresenta Lukaku. © Getty Images

Il giocatore belga - ribadisce il tabloid - è disposto a tagliarsi notevolmente l'ingaggio per facilitare il suo ritorno in prestito all'Inter, mentre il club inglese dovrà coprire una parte dello stipendio. Le parti contano di definire l'affare entro il weekend, la trattativa va chiusa in ogni caso entro il 30 giugno perché l'Inter possa beneficiare del Decreto Crescita. I prossimi contatti serviranno per stabilire l'esborso economico che i nerazzurri dovranno riconoscere al Chelsea per il prestito oneroso, resta in piedi la possibilità d inserire eventuali contropartite tecniche nell'affare. Ancora da definire, conclude il The Telegraph, quali.