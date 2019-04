DALL'INGHILTERRA: CONTATTO JUVE-CONTE

17/04/2019

Il futuro di Conte sarà con tutta probabilità in Italia. Su quale panchina, però, non si sa ancora: l'ex tecnico del Chelsea piace alla Roma, è nei pensieri dell'ad dell'Inter Beppe Marotta, non dispiace al Milan ma, attenzione, dall'Inghilterra, via SkySportsUk, è arrivata oggi la notizia di un contratta tra Conte e la Juve, la sua ex squadra lasciata nel 2014 e poi presa in mano da Max Allegri. L'attuale tecnico bianconero, nonostante le parole rilasciate ieri sera, non è detto che rimaga realmente a Torino: la nuova staffetta non è quindi da escludere.