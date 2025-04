Cristiano Ronaldo non ha alcuna intenzione di fermarsi e, sebbene abbia superato il traguardo dei quarant'anni, il fuoriclasse portoghese vuol continuare con l'Al Nassr. Secondo quanto riportato da TNT Sports, CR7 sarebbe in trattativa per rinnovare il contratto con la squadra araba sino al 2027 inseguendo la possibilità di disputare il prossimo anno i Mondiali con il Portogallo.