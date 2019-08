Coutinho tratta col Psg: Neymar più vicino al Barcellona

COLPO GROSSO IN ARRIVO

di

ENZO PALLADINI

Qualcosa si muove sull’asse Barcellona-Parigi. Qualcosa di grosso, verrebbe dire di enorme. Che comincia con indizi precisi. C’è grande agitazione nella famiglia di Philippe Coutinho. Il brasiliano, che non viene considerato titolare imprescindibile nel nuovo Barça, ha iniziato una trattativa con il Paris Saint Germain. Un contatto che doveva rimanere segreto ma che invece sta piano piano venendo alla luce. Coutinho sembra abbastanza accondiscendente, sa bene che a Parigi lo aspettano un trattamento economico adeguato e maggiori possibilità di conquistarsi un posto da titolare. Nelle ultime ore anche l’Arsenal aveva provato a inserirsi su Coutinho, troppo tardi per deviare il corso della storia.

Ma perché è importante che Coutinho vada dal Barcellona al Paris Saint Germain? Scontato: è il primo mattone per la costruzione del ritorno di Neymar al Barcellona. Dato per assodato che il club francese non vuole ottenere una minusvalenza in questa operazione e dato per scontato che la cifra dell’acquisto non è pagabile interamente in contanti, servono dei giocatori da inserire. Il primo a questo punto è sicuramente Coutinho e il secondo molto probabilmente sarà Rakitic, che rientrava nel mazzo di giocatori offerti al Paris insieme a Dembelè e Umtiti. Adesso si tratta di capire quale sarà il conguaglio in denaro che il Barça verserà nelle casse del Psg. Ma è chiaro che Neymar, dopo la guerra durata tutta l’estate, non potrà più vestire la maglia del club francese che due anni fa l’ha prelevato dalla Catalogna pagando la clausola rescissoria di 222 milioni.