Per lui il Real ha fatto uno strappo a una regola autoimposta: niente rinnovi o prolungamenti di contratto agli over32. Ma per un campione del calibro di Thibaut Courtois si può fare uno strappo alla regola. Il portiere belga, 33enne, secondo quanto riporta Marca avrebbe rinnovato per un'ulteriore stagione con i Blancos: l'accordo con scadenza 2026 è stato posticipato al giugno 2027. Courtois dunque giocherà con il Real almeno per altre due stagioni. n