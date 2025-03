"Io preferito dai tifosi dalla Juventus come nuovo allenatore per la prossima stagione? Non devo rispondere a nessuno, sono giochi mediatici e in Italia è un'arte. Giochi che ci stanno, ne prendo atto. Ma non dico nulla perché qualsiasi risposta può creare qualcosa". Così Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Venezia al Penzo.