Conde: "Venezia era il mio obiettivo, mi ispiro a Makelele e Pogba"

"Ho scelto di venire qui perché ci tenevo molto, ed è stata una decisione condivisa con la mia famiglia. Già l'estate scorsa c'era stata un'opportunità, ma non si era concretizzata. Nonostante ciò, ho sempre mantenuto fiducia e concentrazione perché ilmio obiettivo era di arrivare a Venezia". Così il nuovo acquisto del Venezia Cheick Conde nel corso della conferenza stampa di presentazione. "La mia prima impressione è stata quella di essere in famiglia: qui a Ca' Venezia, ma anche allo stadio, si respira un'atmosfera di unione. Ho visto che i tifosi, anche nei momenti difficili, come dopo la sconfitta contro l'inter, non hanno mai fatto mancare il loro sostegno e questa cosa mi ha davvero colpito e impressionato - ha proseguito - Ho iniziato a giocare a calcio all'età di 5 anni e mi sono subito innamorato del calcio. A 19 anni sono arrivato in Europa, prima in Francia e poi in Repubblica Ceca. Adattarmi alle nuove realtà non è stato facile, ma piano piano e con il tempo imparando la lingua mi sono inserito. Dopo il mio arrivo in Europa, ho capito che non sarei più tornato in Africa". "La mia prima impressione sulla Serie A è stata quella di essere passo in avanti rispetto al campionato svizzero. Il livello del calcio italiano è molto alto sia dal punto di vista tattico che fisico - ha evidenziato il centrocampista - Il mio obiettivo è quello di farmi trovare pronto, perché giocare in Italia e in questa categoria è sempre stato uno dei miei sogni. Tra i giocatori a cui mi ispiro ci sono Makélélé, dal punto di vista tattico, e Paul Pogba, per le sue qualità tecniche. La cosa più importante è mettermi a disposizione e adattarmi alle richieste di mister Di Francesco, anche se prediligo giocare davanti alla difesa".