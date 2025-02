Como, per l'attacco arriva anche Azon

Infilata di acquisti ufficiali per il Como nelle ultime ore del calciomercato. Per rinforzare il reparto arretrato il club ha ingaggiato anche il 22enne centravanti spagnolo Ivan Azon dal Saragozza anticipando il colpo di sei mesi rispetto ai piani iniziali. "Il Como 1907 è lieto di annunciare l’ingaggio del giovane attaccante spagnolo Ivan Azon dal Real Saragozza. Nato nel 2002 a Saragozza, ha debuttato tra i professionisti nella squadra della sua città nel 2020 - si legge nel comunicato del club lariano -. In questa stagione con 7 goal e 2 assist in 24 presenze si è dimostrato uno dei giocatori più interessanti della Segunda Division. In carriera vanta anche presenze con la nazionale spagnola Under 21".