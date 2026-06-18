Clamoroso dalla Spagna: il Real può offrire fino a 220 milioni per Olise

18 Giu 2026 - 16:25
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Il Real Madrid non ha smesso di credere nel colpaccio Olise nonostante la netta chiusura del Bayern Monaco. I Blancos, scrive Marca, sono pronti ad alzare l'offerta fino a toccare quota 220 milioni di euro pur di assicurarsi il francese che è attualmente ai Mondiali con i transalpini allenati da Deschamps. Naturalmente gli spagnoli non hanno denari infiniti: per questo si sta valutando la cessione di un big a centrocampo. I due candidati sono Fede Valverde o Aurélien Tchouaméni. Al momento Perez è maggiormente concentrato sull'operazione Olise piuttosto che su quella relativa a Enzo Fernandez che sta spingendo da tempo per salutare il Chelsea e firmare con il Real.  

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