Clamoroso dall'Inghilterra: Eriksen pronto a firmare per un club di Premier

DALL'INGHILTERRA

Il nero su bianco - secondo il 'Times' - potrebbe già arrivare nel weekend

Dall'Inghilterra rimbalza una clamorosa indiscrezione di mercato che riguarda Christian Eriksen. Secondo il 'Times' il centrocampista danese è pronto a firmare già nel weekend con un club di Premier League. A sette mesi di distanza dal malore accusato lo scorso 12 giugno durante la sfida di Euro 2020 tra la sua Danimarca e la Finlandia Eriksen, che ha rescisso consensualmente con l'Inter a dicembre per l'impossibilità di giocare in Italia con il defibrillatore cardiaco, potrebbe dunque tornare in campo. L'Eriksen nerazzurro, dall'arrivo a Milano al dramma di Euro 2020

































































Il 'Times' non rivela però il nome della squadra da cui ripartirà la carriera di Eriksen dopo la grande paura. L'obiettivo dell'ex nerazzurro è tornare a vestire la maglia della sua Nazionale. "Voglio giocare il Mondiale in Qatar - ha detto il danese per la prima volta davanti alle telecamere rompendo un silenzio che durava da prima del malore - È un sogno. Che poi venga selezionato è un altro discorso, ma il mio sogno è tornare. Sono sicuro di poterlo fare, perché non mi sento per nulla diverso. Fisicamente sono al meglio della forma, ora voglio giocare a calcio e dimostrare che sono tornato allo stesso livello di prima. Il mio cuore non è un ostacolo".

