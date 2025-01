Omar Marmoush al Manchester City: ci siamo. I Citizens hanno raggiunto l'accordo definitivo con l'Eintracht Francoforte per l'acquisto dell'attaccante egiziano come conferma Rmc Sport. In questi minuti si stanno ultimando gli ultimi dettagli: il 25enne non dovrebbe prendere alla partita di domani in programma contro il Borussia Dortmund.