Cassano sull'addio all'Hellas Verona: "Ero in sovrappeso di dieci chili. Non volevo correre e far sacrifici"

Antonio Cassano non ha rimpianti in merito all'addio all'Hellas Verona, ultima squadra con cui si è allenato prima del ritiro. L'ex giocatore pugliese ha raccontato a Viva El Futbol il retroscena di quel burrascoso addio: "A Pecchia, che era l'allenatore, ripetevo quanto la squadra fosse scarsa. Mi diceva di provarci, mi incoraggiava, ma dopo tre giorni di ritiro ho capito che la situazione non andava bene. Pazzini e Cerci avevano dei grossi problemi al ginocchio e io ero dieci chili sovrappeso. Ma sapete cosa mi ha fatto perdere la testa? Nei due-tre giorni di allenamento avevo una panza imbarazzante. Correvo solamente e alla fine facevo la partitella - ha spiegato Cassano -. In una di queste Romulo (ex Juventus e Fiorentina ndr) giocava con me. A un certo punto prese la palla e cominciò a dribblare tutti in orizzontale. Alla terza volta gli dissi che in questo gioco la palla si passa in avanti e che se avesse continuato sarebbe finito in autostrada. In quel momento è finita la mia avventura con il Verona. La sera stessa andai da Pecchia e dal direttore sportivo Fusco e dissi loro che me ne sarei andato. Mi trattennero tre giorni, ma niente da fare. Non riuscivo più ad andare avanti e non avevo più voglia di fare sacrifici"