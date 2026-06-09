Carrarese, ufficiale la risoluzione con Calabro

Come annunciato dalla società in una nota sul proprio sito ufficiale, "Carrarese Calcio 1908 e il Mister Antonio Calabro comunicano di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale anticipata del loro rapporto. Dopo i successi che hanno contraddistinto il suo lavoro a Carrara, Mister Calabro ha deciso di rinunciare al contratto in corso e anche ad una nuova proposta contrattuale che potesse dare continuità negli anni al proprio ciclo, ritenendo concluso il proprio percorso e confermando la richiesta di essere liberato".