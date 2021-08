Calciomercato alla volata finale, tutte le news in diretta su Sportmediaset.it

Ore caldissime per gli ultimi colpi della sessione estiva del calciomercato, che è iniziata l'1 luglio e che si chiude oggi 31 agosto alle ore 20. La Juve lavora a due rinforzi, uno a centrocampo e uno in attacco; il Milan vuole un trequartista; l'Inter prova a fare un ultimo regalo a Inzaghi; la Lazio su un esterno offensivo; senza contare l'ultimo assalto del Real Madrid per Mbappé e le altre trattative in Serie A e in Europa: restate connessi sul nostro sito per tutti gli aggiornamenti! Il nostro esperto di mercato Claudio Raimondi si trova all'hotel Sheraton di Milano, da dove si collegherà in diretta streaming su Sportmediaset.it alle 11, alle 12, alle 16, alle 17, alle 18, alle 19 e infine alle 19.55 per la volata finale.