Calcio femminile: Girma al Chelsea, prima a costare 1 milione di euro

Il calcio femminile ha la sua prima giocatrice da un milione di euro dopo che la difensore statunitense Naomi Girma si è trasferita dal San Diego Wave al Chelsea. Il club inglese ha annunciato la firma di Girma senza rivelare la cifra, ma The Athletic e la BBC hanno riferito che i campioni inglesi hanno speso poco più d 1 milione di euro per il trasferimento. Ciò supera la cifra record di circa 800.000 euro che il Bay FC ha pagato per firmare Rachael Kundananji dal Madrid CFF l'anno scorso. La 24enne Girma era sotto contratto con il Wave fino al 2026. Stava attirando l'interesse del club francese Lione e dell'Arsenal, rivale del Chelsea nella Women's Super League. Girma è stata presentata in campo di fronte ai tifosi del Chelsea prima della partita di domenica contro l'Arsenal a Stamford Bridge.