Cagliari, ore decisive per riscatti di Caprile e Piccoli

Cagliari a caccia di riscatti: entro domani deve decidere se acquistare a titolo definitivo Caprile dal Napoli, per 8 milioni, Piccoli e Adopo dall'Atalanta, rispettivamente per 12 e 4 milioni. Una spesa pesante per le casse rossoblù, ma tutti i giocatori l'anno scorso sono andati bene e, in teoria, possono essere rivenduti a un prezzo superiore a quello fissato per il riscatto. Il caso più emblematico è quello di Caprile: il Cagliari può acquisire il cartellino per 8 milioni, ma il valore di mercato del portiere è salito almeno del doppio. E sono tante le società che gli hanno messo gli occhi addosso. Il club del presidente Giulini deve ancora riflettere per Piccoli e Adopo: tenterà sino alla fine di ottenere uno sconto dall'Atalanta. Torneranno a casa Scuffet dal Napoli e Radunovic dal Bari. Il portiere della promozione in A sembra destinato però al Modena con un altro prestito - Di Pardo - che dovrebbe essere riscattato dai canarini. Sulla via del ritorno dall'Emilia, invece, Idrissi: il Cagliari sembra voler puntare su di lui sulla fascia sinistra dopo il mancato rinnovo di Augello. Sempre per quella zona del campo il Cagliari è interessato all'empolese Cacace. In arrivo anche il nuovo direttore sportivo Guido Angelozzi, che ieri ha salutato il Frosinone: in uscita l'attuale direttore sportivo Nereo Bonato. Potrebbe portare con sè l'esterno d'attacco Kvernadze e la punta Ambrosino (il cartellino però è del Napoli) ieri protagonista con l'Under 21. Il Cagliari monitora anche Pio Esposito e Cancellieri per l'attacco. Ma, prima di spendere, deve aspettare gli esiti dei riscatti. Richieste per Zappa, Zortea e Prati: qualcuno, anche per bilanciare le eventuali spese, potrebbe partire.