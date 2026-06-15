Cagliari, il nuovo ds Accardi: "Manteniamo lo zoccolo duro e rinforziamo"

È stato il presidente Tommaso Giulini a presentare il nuovo arrivato: "Mi hanno convinto tre fattori - ha detto - il primo è che è cresciuto con un direttore come Marcello Carli. Il secondo perché, tra i giovani, era libero. Il terzo è perchè ho avuto in questi anni il modo di conoscerlo per alcune operazioni, a cominciare da quella relativa a Vicario". Per Accardi un contratto di tre anni: "Questo - ha detto Giulini - la dice lunga sulle nostre intenzioni: non abbiamo mai proposto un contratto così esteso". Accardi ha svelato le linee guida del suo programma: "Abbiamo idee molto chiare - ha spiegato il diesse - è molto presto per fare dei nomi, ma il confronto con l'allenatore è continuo. Vogliamo alzare il livello della squadra ha già una buona base, ma vogliano essere sempre più competitivi. Perdiamo giocatori in prestito, per alcuni non esercitiamo diritto di riscatto quindo vanno sostituiti. Il modello di valorizzazione dei giovani è importante. Fondamentale a essere a stretto contatto con il settore giovanile: non esistono divisioni, si lavora per il bene comune che si chiama Cagliari Calcio".