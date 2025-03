Panchina di nuovo in bilico per Rolando Maran. L'allenatore del Brescia è a rischio esonero dopo l'ennesima sconfitta stagionale, arrivata oggi pomeriggio contro il Frosinone. Ora le rondinelle occupano la 16esima posizione, in piena zona playout. Proprio per questo rendimento deludente Maran potrebbe venire di nuovo allontanato, dopo essere già stato esonerato a inizio dicembre per poi venire richiamato a fine gennaio.