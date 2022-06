Bremer allo scoperto: "Voglio la Champions". L'Inter pronta ad affondare il colpo

"Tutti conoscono le miei ambizioni, ho voglia di giocare in Champions League, di andarci per guadagnarmi la convocazione nella Nazionale brasiliana. Ho bisogno di giocare a un livello più alto. È una questione di tempo, sto analizzando alcune proposte, ma penso che nella prossima stagione non giocherò più per il Torino". Ivan Juric da tempo sa che lo avrebbe perso ma ora è lo stesso Gleison Bremer ad annunciare il suo addio ai granata, con cui ha un contratto fino a giugno 2024. Diverse le pretendenti del brasiliano: in pole c'è l'Inter, che ha già in mano il sì del giocatore. Anche il Milan è interessato al giocatore e negli ultimi giorni si è alzato il pressing del Tottenham. Il presidente Cairo punta a incassare almeno 35 milioni di euro dalla cessione del suo gioiello.

© Getty Images