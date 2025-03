Bove sul proprio futuro: "Voglio giocare ancora, pronto a ripartire dall'estero"

Intervistato da Gianluca Gazzoli nel suo podcast su YouTube, Edoardo Bove si è focalizzato anche sul suo possibile ritorno in campo dopo il malore nel corso di Fiorentina-Inter: "Naturalmente per la legge italiana giocare col defibrillatore non è consentito, quindi nel caso mantenessi il defibrillatore non potrò giocare nel nostro campionato - le parole del centrocampista viola -. All'estero se firmi ti prendi la responsabilità. Avrò da fare delle visite importanti che mi diranno se ci fosse una possibilità di toglierlo e che controlli devo fare. Non mi precludo niente. Alla fine conta la mia salute mentale, perché se io non mi sento sicuro senza defibrillatore si parla del niente. Proverò a giocare nuovamente, lo devo alla mia famiglia e ai sacrifici che ho fatto, ma anche per l'età che ho. Ovviamente devo avere l'ok dei dottori”.