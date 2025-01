Borussia Dortmund, Niko Kovac sarà il nuovo allenatore

Niko Kovac sarà il nuovo allenatore del Borussia Dortmund, chiamato a salvare una stagione travagliata per i finalisti della scorsa Champions League. Il direttore generale del Dortmund Lars Ricken ha annunciato all'emittente DAZN che l'ex allenatore del Bayern Monaco e del Monaco inizierà a lavorare domenica. L'allenatore della squadra giovanile Mike Tullberg ha supervisionato la vittoria per 3-1 del Dortmund sullo Shakhtar Donetsk in Champions League mercoledì. Ricken ha detto che rimarrà l'allenatore capo ad interim per la partita di Bundesliga di sabato a Heidenheim. È il primo incarico per Kovac da quando è stato licenziato come allenatore del Wolfsburg a marzo.